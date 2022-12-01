Fenerbahçe'ye dev teklif: 20 milyon Euro ve Çağlar Söyüncü...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar sürüyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.
Özellikle stoper hattındaki birçok ismi sakatlığa kurban veren Kanarya, ilk olarak bu bölgeyi güçlendirecek. Fenerbahçe'de stoper arayışları sürerken, savunmanın en önemli ismi Attila Szalai'ye talip çıktı.
Yaz döneminde İngiliz ekipleri Aston Villa ve West Ham'ın 24 yaşındaki stopere ilgisi vardı ancak taraflar arasındaki görüşmeler ileri seviyeye ulaşmadı. Szalai için yine İngiltere'den, bu kez Leicester City devreye girdi.
Leicester, Macar savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarttı. İngiliz ekibinin ocak ayında bu işi bitirmek için kısa sürede pazarlık masasına oturmaları bekleniyor. Attila Szalai'yi isteyen Leicester, devre arasında Szalai'yi göndermek istemeyen sarı lacivertlileri ikna etmek için farklı bir yol deneyecek.