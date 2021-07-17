Fenomen isim Addison Rae Trump'ın omuzuna dokununca...
YouTube kanalı NELK tarafından yüklenen görüntülerde Rae, 10 Temmuz'da Conor McGregor ile Dustin Poirier arasındaki UFC karşılaşmasını ring kenarındaki koltuğundan izleyen eski başkan Donald Trump'a yaklaşırken görüldü.
YouTube kanalı NELK tarafından yüklenen görüntülerde Rae, 10 Temmuz'da Conor McGregor ile Dustin Poirier arasındaki UFC karşılaşmasını ring kenarındaki koltuğundan izleyen eski başkan Donald Trump'a yaklaşırken görüldü.
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10 Temmuz'da Conor McGregor ile Dustin Poirier arasındaki UFC karşılaşması başlamak üzereyken, eski ABD başkanının yanına yanaştı, omzuna dokunarak kendini tanıttı. O görüntüler ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı.
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Görüntülerde 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rae, kendini tanıtmadan ve elini sıkmadan önce Trump'ın omzuna dokunurken görülüyor.
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Rae, Trump'la konuştuğu görüntülerde, "Selam! Ben Addison. Tanıştığımıza memnun oldum. Sİze 'merhaba' demek zorundaydım. Çok memnun oldum." ifadelerini kullanıyor.
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