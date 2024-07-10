Fenomen operasyonunda vergi müfettişine de gözaltı

YUMAK İPYLE ‘KOLAJEN İP TEDAVİSİ’ UYGULAMIŞLAR

Operasyona dair ortaya çıkan detaylara göre; Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edildi. Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.