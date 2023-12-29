Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler

FERGIO HOUSE KURUCUSU ÜNLÜ MİMAR ÇIKTI

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar F.G. olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan F.G. yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda F.G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.