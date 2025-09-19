Feribot seferleri durduruldu; 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Tunceli ile Elazığ arasındaki feribot seferlerinin fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulması nedeniyle 3 kiilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: İHA
Tunceli ve Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun ve şiddetli rüzgar nedeniyle Pertek ilçesi ile Elazığ arasındaki ulaşımı sağlayan feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması, yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.
Pertek-Elazığ seferleri yaklaşık 1 saat bekleme süresinin ardından kontrollü olarak yeniden başlatıldı.
