Feribot seferleri durduruldu; 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Tunceli ve Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun ve şiddetli rüzgar nedeniyle Pertek ilçesi ile Elazığ arasındaki ulaşımı sağlayan feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması, yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.