Feribot seferleri durduruldu; 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Tunceli ile Elazığ arasındaki feribot seferlerinin fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulması nedeniyle 3 kiilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA
Tunceli ve Elazığ'da etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun ve şiddetli rüzgar nedeniyle Pertek ilçesi ile Elazığ arasındaki ulaşımı sağlayan feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması, yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Pertek-Elazığ seferleri yaklaşık 1 saat bekleme süresinin ardından kontrollü olarak yeniden başlatıldı.

