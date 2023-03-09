Feribottan suyu atladı, 112 personeli kurtardı

Olay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü üzerinden ulaşımın sağlandığı Pertek feribotunda meydana geldi. Belediyeye ait feribot, Elazığ iskelesinden Tunceli yönüne hareketlendi. Bir süre sonra yolculardan M.Z., arka kısımdan kendisini baraj gölüne bıraktı. Feribotta bulunanların durumu bildirmesi üzerine kaptan, geri dönerek M.Z.’nin atladığı yere gitti.