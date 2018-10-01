  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Ekim 2018 10:40

Festival alanı fena karıştı ! Birbirlerini ezdiler

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Global Citizen festivalinde silah sesi duyulduğunu sanan seyirciler panikle birbirlerini ezdi.

Festival alanı fena karıştı ! Birbirlerini ezdiler

Central Park'ta gerçekleşen Global Citizen festivalinde binlerce seyirci birbirinden ünlü şarkıcıların performansını izlerken bir anda arbede yaşandı. Silah sesi duyulmasının ardından binlerce insan birbirini ezerek kaçmaya çalışınca çok sayıda insan yaralandı.

1/ 4
Festival alanı fena karıştı ! Birbirlerini ezdiler

Olay yerine gelen New York polisi inceleme yaparken bu sırada sahneye çıkan Coldplay grubunun solisti Chris Martin seyircileri sakinleştirmeye çalıştı. Martin, “Hiçbir şey olmuyor. Her şey kontrol altında, herkes şu an güvenlikli bir alan içerisinde” dedi.

2/ 4
Festival alanı fena karıştı ! Birbirlerini ezdiler

Festivalde ayrıca Weeknd, Naomi Campbell, Janelle Moae, Hugh Jackman ve Shawn Mendes gibi isimler sahne aldı.

3/ 4
Festival alanı fena karıştı ! Birbirlerini ezdiler

Gelişmelerin ardından polis tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olmadığı alkollü kişinin çıkardığı bir ses olduğu açıklandı.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM