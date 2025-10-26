  1. Anasayfa
Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali’nde, iniş sırasında 2 yamaç paraşütünün havada çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı - Resim: 1

Olay, saat 14.30 sıralarında Belcekız Plajı üzerinde meydana geldi. 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında uçuş yaptıktan sonra inişe geçen single ve tandem yamaç paraşütleri havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolü kaybederek sert iniş yaptı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaralandı. 

1 / 4
Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastaneye kaldırıldı.

2 / 4
Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı - Resim: 3

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

3 / 4
Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı - Resim: 4
4 / 4