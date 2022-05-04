Festivalde korku dolu anlar! Seyircilerin bulunduğu balkon çöktü

PLATFORM ÇÖKTÜ

Yangından kısa süre sonra da derece yapan drift sürücülerinin ödüllendirildiği tören gerçekleştirildi. Festivalin sonundaki ödül töreninde, kürsünün bulunduğu platformda çökme meydana geldi. Başkan Öztürk ve ödül verdiği sürücüler, zor anlar yaşadı. Kısa süreli panik yaşanırken, bu olayda da yaralanan olmadı. (DHA)