''Festivalde yüzde 70 indirim var''ı duyan soluğu burada aldı

Esnaf Mustafa Ayhan, Ankara'dan üçüncü kez geldiklerini dile getirerek, "Birçok mağazanın, birçok firmanın olduğu bir festival. Diyarbakır halkı bize alıştı. Hatta soruyorlar bir dahaki festivalimiz ne zaman diye. Diyarbakır'ı sevdik, Diyarbakır halkı gerçekten misafirperver ve bizleri de bu noktada çok iyi ağırladılar, kendilerinden memnunuz. Daha önceki durağımız Gaziantep'ti buradan da Konya'ya gideceğiz. Diyarbakır'da sevdik teşekkür ediyoruz Diyarbakır halkına" diye konuştu.