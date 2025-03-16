''Festivalde yüzde 70 indirim var''ı duyan soluğu burada aldı
Diyarbakır'da 70'e varan indirimlerle düzenlenen alışveriş festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başkent Moda ve Alışveriş Festivali kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen kıyafet, takı, ayakkabı başta olmak üzere birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Festival, moda tutkunlarının ve alışveriş severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Festivalin Genel Koordinatörü Rabia Baygar, festivalin Türkiye'nin birçok şehrinden firmanın katıldığını söyledi.
Baygar, "Firmalarımız yüzde 70'e varan dev indirimleri ile şu anda Diyarbakır'da. Birbirinden güzel ürünleri kaçırmaması için hanımları bekliyoruz. Kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, takı, aksesuara dâhil her şeyi bulabileceğiniz ve indirimli alabileceğiniz bir satış platformu. Festivalimiz 6 gün sürüyor. Kaçırmamanız gereken fırsatlar ve indirimler sizlerle sabah 11.00'den gece 24.00'e kadar sizlerle beraberiz" ifadelerini kullandı.
Esnaf Mustafa Ayhan, Ankara'dan üçüncü kez geldiklerini dile getirerek, "Birçok mağazanın, birçok firmanın olduğu bir festival. Diyarbakır halkı bize alıştı. Hatta soruyorlar bir dahaki festivalimiz ne zaman diye. Diyarbakır'ı sevdik, Diyarbakır halkı gerçekten misafirperver ve bizleri de bu noktada çok iyi ağırladılar, kendilerinden memnunuz. Daha önceki durağımız Gaziantep'ti buradan da Konya'ya gideceğiz. Diyarbakır'da sevdik teşekkür ediyoruz Diyarbakır halkına" diye konuştu.