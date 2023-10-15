Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı
Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyeri ve evi de su bastı.
Kaynak: İHA
Fethiye'de akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Ali Gaffar Okan ve Cahit Gündüz Caddesi ile kentin farklı noktalarında yollar göle döndü.
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Esnaflar yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için büyük mücadele verdi. Kaldırımları aşan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Trafiğin güçlükle seyrettiği ilçede bazı araçlar yağmur suyunun içinde kaldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri tıkanan giderleri açmak için seferber oldu.
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