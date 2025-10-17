Fethiye semalarında yamaç paraşütü şovu faciayla bitti

Kazayı gören çevredeki tekneciler hızla pilotu sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Frederick S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.



Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.