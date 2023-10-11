Fethiye'de bungalov yangını! Alevler ormana sıçradı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçak ve helikopterleri de alevlere havadan destek verirken, ekipler yangını yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.