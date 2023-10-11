Fethiye'de bungalov yangını! Alevler ormana sıçradı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bungalovda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisindeki bungalovda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İçerisinde kimsenin olmadığı belirtilen bungalovdaki alevler, ormana da sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
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İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçak ve helikopterleri de alevlere havadan destek verirken, ekipler yangını yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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