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Fethiye'de denizin rengi değişti

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.

Fethiye'de denizin rengi değişti - Resim: 1

Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı'nda denizin rengi görenleri şaşırttı. 

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Fethiye'de denizin rengi değişti - Resim: 2

Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı. 

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Fethiye'de denizin rengi değişti - Resim: 3

Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu. 

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Fethiye'de denizin rengi değişti - Resim: 4

Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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