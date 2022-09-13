Fethiye'de denizin rengi değişti
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.
Fethiye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Plajı'nda denizin rengi görenleri şaşırttı.
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Tatile gelenler ise bu manzarayı bol bol fotoğrafladı.
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Geçtiğimiz yıl yağış sonrası denizin rengi turkuaz renk alırken, bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde geçmesine bağlanan renk değişimi, dalgalar ile birleşince eşsiz bir görüntü oluşturdu.
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Yaz sezonunu henüz kapatmamış çok sayıda yerli ve yabancı turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı kaçırmayıp, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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