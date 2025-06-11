Fethiye'de marinaya bağlı motoryat alev alev yandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta yangın çıktı. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yanan motoryat marinadan uzaklaştırıldı.
Kaynak: DHA
Göcek Mahallesi'ndeki MUÇEV Marina'ya demirli 'Efendi 1' isimli motoryatta, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden marina görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için marina yetkilileri, yanan yatı olay yerinden uzaklaştırdı.
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Söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)
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