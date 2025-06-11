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Fethiye'de marinaya bağlı motoryat alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta yangın çıktı. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yanan motoryat marinadan uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA
Fethiye'de marinaya bağlı motoryat alev alev yandı - Resim: 1

Göcek Mahallesi'ndeki MUÇEV Marina'ya demirli 'Efendi 1' isimli motoryatta, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden marina görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

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Fethiye'de marinaya bağlı motoryat alev alev yandı - Resim: 2

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için marina yetkilileri, yanan yatı olay yerinden uzaklaştırdı.

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Fethiye'de marinaya bağlı motoryat alev alev yandı - Resim: 3

Söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Fethiye'de marinaya bağlı motoryat alev alev yandı - Resim: 4
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