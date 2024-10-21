FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü St Luke's Hastanesi’nde sessizlik hakim. Gülen'in cenazesinin, hastanenin ikinci katındaki odada ölmesinin ardından götürüldüğü morgda bekletildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü örgütün internet sitesinden sabah saatlerinde açıklanmıştı.
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St Luke's Hastanesi’nden adı açıklanmayan bir hastane görevlisi Gülen’in evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi’nin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldükten sonra morga götürüldüğünü söyledi.
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Hastane görevlisi Gülen’in yakınlarının hastane morgunda beklediğini ifade etti.
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Hastanenin ikinci katında sessizlik hakim olurken hastane önünde iki Türk’ün beklemesi dikkat çekti.
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