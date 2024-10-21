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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü St Luke's Hastanesi’nde sessizlik hakim. Gülen'in cenazesinin, hastanenin ikinci katındaki odada ölmesinin ardından götürüldüğü morgda bekletildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü - Resim: 1

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü örgütün internet sitesinden sabah saatlerinde açıklanmıştı. 

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü - Resim: 2

St Luke's Hastanesi’nden adı açıklanmayan bir hastane görevlisi Gülen’in evine yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bulunan St Luke's Hastanesi’nin ikinci katındaki 251 numaralı odada öldükten sonra morga götürüldüğünü söyledi. 

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü - Resim: 3

Hastane görevlisi Gülen’in yakınlarının hastane morgunda beklediğini ifade etti. 

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü - Resim: 4

Hastanenin ikinci katında sessizlik hakim olurken hastane önünde iki Türk’ün beklemesi dikkat çekti. 

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