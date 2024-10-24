FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Terör örgütü üyeleri stadyuma QR kodla giriş yaptı. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engellerken, bölgede drone uçurulması yasaklandı.
Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.
ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
QR KODLA STADYUMA GİRDİLER
Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.