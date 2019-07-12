FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, 2015'ten bu yana ABD'de sürdürdüğü lüks yaşamı ile dikkati çekiyor.
Hakan Şükür, 17-25 Aralık süreci öncesinde milletvekili olduğu AK Parti'den istifa etti ve bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer aldı.
12 Şubat 2015'te Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek, hakkında Şubat 2016'da 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı ancak Şükür yargılama sürecine katılmadı.
Şükür'ün 19 Kasım 2015'te ise İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.
FETÖ'nün "Fildişi imamı" olarak bilinen Mehmet Lütfü Ayal, daha sonra verdiği ifadede, 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gidip döndüğünü ve Gülen’in, o dönem milletvekili olan Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini bizzat kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıkladı.