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  3. 12 Temmuz 2019 12:07

FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, 2015'ten bu yana ABD'de sürdürdüğü lüks yaşamı ile dikkati çekiyor.

FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi

Hakan Şükür, 17-25 Aralık süreci öncesinde milletvekili olduğu AK Parti'den istifa etti ve bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer aldı.

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FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi

12 Şubat 2015'te Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek, hakkında Şubat 2016'da 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı ancak Şükür yargılama sürecine katılmadı.

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FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi

Şükür'ün 19 Kasım 2015'te ise İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı belirlendi.

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FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi

FETÖ'nün "Fildişi imamı" olarak bilinen Mehmet Lütfü Ayal, daha sonra verdiği ifadede, 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gidip döndüğünü ve Gülen’in, o dönem milletvekili olan Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini bizzat kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıkladı.

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