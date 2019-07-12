FETÖ firarisi Hakan Şükür lüks içinde görüntülendi

FETÖ'nün "Fildişi imamı" olarak bilinen Mehmet Lütfü Ayal, daha sonra verdiği ifadede, 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gidip döndüğünü ve Gülen’in, o dönem milletvekili olan Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini bizzat kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıkladı.



