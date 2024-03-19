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FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

Kaynak: DHA
FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı - Resim: 1

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FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi. 

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FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı - Resim: 3

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. 

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FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı - Resim: 4

Boydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

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