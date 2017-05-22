FETÖ'cü hainler böyle getirildi

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu ve darbeyi planladığı iddia edilen aralarında Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ile Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 38 kişilik sözde 'Yurttu Sulh Konseyi' üyeleri ile birlikte 221 sanık 'FETÖ Genelkurmay çatı davası' ile bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılıyor.

