FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı
Bursa'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı 7 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
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Örgütün 'gaybubet evleri'ne, şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 6'sı ile 1 kişi, gözaltına alındı.
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DHA'nın haberine göre Evlerde yapılan aramalarda, çantalar içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.
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Öte yandan polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
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