FETÖ'nün ABD'den Türkiye'ye uzanan finansman ağı çökertildi

TOPLAM MEBLAĞ 7,5 MİLYON LİRA

Kuzey Amerika, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari FETÖ üyelerinin söz konusu sisteme tümüyle veya kısmen bilerek ve isteyerek fon sağladıkları, FETÖ ile bağı bulunan ya da FETÖ üyesi suçlamasıyla işlem yapılmış kişilere sözde gıda maddesi satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı belirlendi. Toplanan bu fonların gıda kolisi altında Türkiye'de bulunan terör örgütü üyesi kişilere veya yakınlarına gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi. MASAK incelemesinde; toplam meblağın 7,5 milyon TL olduğu kaydedildi.