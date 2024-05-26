Fiat Ducato, yenilenen görünümü ile satıışa sunuldu
Yeni tasarımıyla daha iddialı bir ticari araç olan Fiat Ducato, yüksek performans, gelişmiş teknoloji ve standart hale getirilen yeni güvenlik özellikleriyle sınıfında öne çıkmaya devam ediyor.
Fiat Professional modellerinden Ducato yenilendi. Yenilenen tasarımıyla çok daha iddialı bir ticari araç haline gelen Ducato, yüksek performans, teknoloji ve standart hale getirilen yeni güvenlik özellikleriyle de sınıfında fark yaratmayı sürdürüyor.
Kullancısının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanan Ducato, Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Yenilen Ducato, yeni güvenlik, konfor ve teknoloji özellikleri sunuyor.
Gövde rengindeki yenilikçi ön ızgara, yeni tamponlar ve koruma plakaları aynı zamanda aracın aerodinamik verimliliğini artırmak üzere tasarlandı ve dış tasarımdaki yenilenme, logolu jantlar, yenilenen arka farlar ve siyah detaylı yeni logolarla tamamlanıyor. Ducato model ailesinin kapsamlı dizel motor yelpazesi, Euro 6E yönetmeliklerine uygun olarak yüksek verimliliği, performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Yeni nesil MultiJet3 2.2 litrelik motorlarla donatılan Ducato'da, 140 HP ve 180 HP olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor.
Versiyona göre 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen Ducato modelleri, verimliliğini ve performansı bir arada sunmaya devam ediyor. Daha düşük yakıt tüketimi ve sessizlik adına, Ducato modellerinde dış aynalar üzerinde yapılan çalışmalar dahil olmak üzere çeşitli aerodinamik iyileştirmeler gerçekleştirildi.