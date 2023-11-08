Fıkra gibi olay! Bu yola giren lastikçiye uğramadan gitmiyor
İstanbul Esenyurt'ta yeni yapılan yoldaki kapanı fark etmeyen sürücülerin araçlarının lastikleri patladı. Kapanın bulunduğu yerdeki lastikçi dükkanın sahibi, ''4 günde yaklaşık 200 lastik değiştirdik'' dedi.
Kaynak: DHA
Esenyurt Pınar Mahallesi 1569. Sokak'ta, yolun tek yöne verilmesiyle birlikte ters yöne gidişlerin engellenmesi amacıyla kapan yapıldı.
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Ters yöne giden bazı sürücülerin kapanı fark etmeyerek üzerinden geçmesiyle araçların lastikleri patladı. Bazı sürücüler ise sürekli kullandıkları yoldan geçmeye çalışırken kapanı son anda fark etti.
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Kapanın bulunduğu sokaktaki esnaf da sürücüleri geçmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyor.
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Ters yönden gelen bir sürücünün kapanı fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçtikten sonra lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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