Filipinler'i 7.8 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami alarmı verildi, can kaybı artıyor!
Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki şiddetli depremde can kaybı 19'a yükselirken, 134 kişi de yaralandı. Merkez üssü Soccsksargen olan sarsıntı sonrası acil tsunami uyarısı verilirken, çok sayıda ticari bina yerle bir oldu.
Pasifik Ateş Çemberi'nin en riskli bölgelerinden Filipinler, güne büyük bir felaketle uyandı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde son derece şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre merkez üssü Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısı olan sarsıntı, geniş bir coğrafyada ağır yıkıma neden oldu.
Filipinler Sivil Savunma Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamalarda, büyük paniğe yol açan afetin acı tablosu netleşmeye başladı. Mindanao Adası açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a, yaralı sayısının da 134’e yükseldiğini bildirildi. Açıklamada, can kaybı sayısının ülkenin resmi afet kurumu tarafından henüz doğrulanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre; depremde 7 kişi kayboldu.
Ülkenin güneyini adeta yerle bir eden depremde, çoğunluğu ticari işletmelerden oluşan çok sayıda binanın çöktüğü ve enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Şiddetli depremin hemen ardından kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşlar için acil tsunami uyarısı yapıldı.
Yerel saatle 07:37 sıralarında yaşanan bu büyük afetin teknik detaylarına ilişkin uluslararası ve yerel kurumlardan oldukça farklı veriler gelmesi dikkat çekti. Sarsıntının büyüklüğü ve derinliği şu şekilde raporlandı:
USGS (ABD): 7.8 Büyüklüğünde (55.2 kilometre derinlikte)
BMKG (Endonezya): 7.7 Büyüklüğünde
Phivolcs (Filipinler): 7.0 Büyüklüğünde (Ayrıca yerel kaynaklardan gelen ilk raporlarda sarsıntının 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte de kaydedildiği bilgisi yer aldı.)