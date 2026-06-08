Filipinler'i 7.8 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami alarmı verildi, can kaybı artıyor!

Pasifik Ateş Çemberi'nin en riskli bölgelerinden Filipinler, güne büyük bir felaketle uyandı. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde son derece şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre merkez üssü Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısı olan sarsıntı, geniş bir coğrafyada ağır yıkıma neden oldu.