Filistin'de kan, acı ve gözyaşı: Can kaybı artıyor!

İSRAİL, PAZAR YERİNİ VURDU

İsrail, dün akşam saatlerinde pazar yerine hava saldırısı düzenledi.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu yaklaşık 100 bin kişinin kuzeydeki İsrail bombardımanından kaçarak yerleştiği Nusayrat mülteci kampında bir pazara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan saldırı nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişinde güçlük yaşandı.