Filistin'de kan, acı ve gözyaşı: Can kaybı artıyor!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 16'ncı gününde devam ediyor. Filistin'de sivil kayıpları her geçen gün artıyor.
FİLİSTİN'DE CAN KAYBI 4 BİNİ AŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlemeye devam ettiği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4 bin 385 sivilin arasında 1756 çocuğun ve 967 kadının bulunduğu aktarıldı. Yaralı sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklandı.
İSRAİL, PAZAR YERİNİ VURDU
İsrail, dün akşam saatlerinde pazar yerine hava saldırısı düzenledi.
Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu yaklaşık 100 bin kişinin kuzeydeki İsrail bombardımanından kaçarak yerleştiği Nusayrat mülteci kampında bir pazara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgede büyük bir yıkıma neden olan saldırı nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişinde güçlük yaşandı.
"KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında hedef gözetmeksizin birçok bölgeyi vururken, dün saldırıların gölgesinde Gazze Şeridi’ni Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımlar yapıldı. Tırlar Gazze Şeridi’nin güneyinden bölgeye girerken, kuzeyde ise İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki Sderot kentinde konuşlanan binlerce İsrail askerleri kara harekatı için hazırlıklarına devam ediyor.