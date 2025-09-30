  1. Anasayfa
  4. Filistinlilere zulüm bitmiyor! İşgalci İsrail askerleri bunu da yaptı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu ''casusluk'' yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Korkudan gözyaşlarına boğulan çocuklar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Filistin basınındaki haberlere göre, El Halil kentinde yaşları küçük olan çocuklar, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. 

Çocukların babalarının nerede olduğuna dair sorgulandığı, bu sırada korkudan ağladıkları ve sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Askerlerin, olaya tepki gösteren çevredeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı, daha sonra da çocukların ailesinin evine baskın düzenlediği kaydedildi.

