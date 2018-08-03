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  3. 03 Ağustos 2018 19:11

Film çekimi değil, tamamen gerçek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu iddia dilen şahıs evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi.

Film çekimi değil, tamamen gerçek

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'ne yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi.

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Film çekimi değil, tamamen gerçek

Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi.

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Film çekimi değil, tamamen gerçek

Tüm çabalara rağmen Osman G. kapıyı açmazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden içeriye biber gazı sıkarak girdi.

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Film çekimi değil, tamamen gerçek

Polisleri kendisine yaklaştırmayan Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, elinde ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı.

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