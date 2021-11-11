Film gibi aşk hikayesi: Kavuşamayan çift el ele ölüme gitti
Pakistan'da birbirine aşık olan iki genç, aileleri evlenmelerine karşı çıkınca zehir içerek hayatlarına son verdi.
Pakistan'da yaşayan Muqaddas ve Adnan, birbirlerine aşık oldu. Ancak aileleri bu birlikteliğe karşı çıktı. Ailesi Ailesi Muqaddas'ı başka birine vermeye kalkışınca, genç kız ve sevgilisi Adnan, zehir içip el ele tutuşarak hayatlarına son verdi.
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Polis, Muqaddas ve Adnan'ın uzun süredir bir birlerine aşık olduklarını, Muqaddas'ın ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığını bildirdi.
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Yetkililer, ailenin kızlarını başka bir adama vermek için başka bir aile ile anlaştıklarını, ailenin istemeye gelmeden bir gün önce Muqaddas ve Adnan'ın zehir içtiklerini söyledi.
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Talihsiz çift, ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
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