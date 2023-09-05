Film gibi olay! 12 yıldır mağarada yaşadığı ortaya çıktı

İspanya'nın Formentera Adası'nda, mağarada yaşayan bir adam keşfedildi. Bölge sakinlerinin çöp şikayeti nedeniyle kayalıkların olduğu bölgeye gelen polis ekipleri, kayalıklardaki mağarada, 12 yıldan beri yaşadığı öğrenilen bir adamla karşılaştı.