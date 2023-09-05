Film gibi olay! 12 yıldır mağarada yaşadığı ortaya çıktı
İspanya'nın Formentera Adası'nda bir adamın 12 yıldır mağarada tek başına yaşadığı ortaya çıktı.
İspanya'nın Formentera Adası'nda, mağarada yaşayan bir adam keşfedildi. Bölge sakinlerinin çöp şikayeti nedeniyle kayalıkların olduğu bölgeye gelen polis ekipleri, kayalıklardaki mağarada, 12 yıldan beri yaşadığı öğrenilen bir adamla karşılaştı.
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Mağaranın içinde hamağa kurulu bir yatak, masa ve yaşam malzemeleri bulunurken, adamın 12 yıldan beri mağarada tek başına yaşadığı ortaya çıktı.
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Bölgedeki çöp miktarının artması sonrası, adada yaşayanların şikayetiyle ortaya çıkan gerçek, polis ekiplerini şaşkına çevirdi.
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MAĞARADAN ÇIKARILDI
İspanya Çevre Yönetimi Dairesi'nin yasa dışı kamp yapma kuralını çiğneyen adam, mağaradan çıkarıldı.
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