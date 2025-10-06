Film olsa gişe rekorları kırar: Uzaklaştırma kararlı eşinin haline üzüldüğüne pişman oldu
Antalya'da kendisini 17 yerinden bıçaklayıp uzaklaştırma alan eşini bankta yatarken görüp affedip, elektronik kelepçeyi iptal ettirip eve geri alan kişinin hayatı kabusa döndü. "Kendim ettim, kendim buldum" diyen talihsiz vatandaşın kendisi evsiz kaldı...
Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki emekli N.T.'nin hayatı 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından adeta kabusa döndü. Evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istemesiyle başlayan tartışmalar Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzandı. N.T.'nin cezası sicili temiz olduğu için ertelendi.
Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan N.T., Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Eşinin ısrarı üzerine ilk başta dairenin tapusunu ortak tapu olarak yaptırdı. Bunun üzerine Z.T. bir süre sonra evden ayrıldı.
Eşi Z.T'nin "Evin tamamını vermezsen gelmem" sözü üzerine yuvasını kurtarabilmek için bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. 10 Ağustos 2024'te eşinin cep telefonunda başka bir erkekle samimi fotoğraflarını görmesinin ardından yaşanan bir tartışma sonrasında Z.T.'nin aldırdığı evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya başladı.
O dönemde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan, arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan N.T., yaklaşık 4 ay boyunca hurda otomobilinde yaşamını sürdürdü. Bir süre sonra eşi Z.T.'nin barışma teklifi ile yeniden evinde yaşamaya başladı. Ancak N.T.'nin yaşadığı kabus gibi hayat bundan sonra da devam etti. İddiaya göre, 25 Mayıs tarihinde evine dönen N.T., akşam saatlerinde yemeğini yiyip çayını içtikten sonra üzerine çöken ağırlık ile uykuya daldı.