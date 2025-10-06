Film olsa gişe rekorları kırar: Uzaklaştırma kararlı eşinin haline üzüldüğüne pişman oldu



O dönemde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan, arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan N.T., yaklaşık 4 ay boyunca hurda otomobilinde yaşamını sürdürdü. Bir süre sonra eşi Z.T.'nin barışma teklifi ile yeniden evinde yaşamaya başladı. Ancak N.T.'nin yaşadığı kabus gibi hayat bundan sonra da devam etti. İddiaya göre, 25 Mayıs tarihinde evine dönen N.T., akşam saatlerinde yemeğini yiyip çayını içtikten sonra üzerine çöken ağırlık ile uykuya daldı.