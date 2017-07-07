Japonya'daki doğa felaketinde korkunç görüntüler
Japonya'da aşırı yağışların yol açtığı felakette bilanço ağırlaşıyor. En az yedi can kaybının olduğu kesinleşti, 22 kişiden haber alınamıyor.
Japonya'da saatler içinde düşen rekor miktarda yağış, ülkenin güneybatısındaki Kyushu adasını yerle bir etti.
En az yedi insanın can verdiği, 22 kişiden ise haber alınamayan sel, heyelan ve su baskınlarında, bazı köylere ancak bugün ulaşılabildi.
Binlerce kurtarma görevlisi, çamurla kaplanan yerleşim yerlerinde enkazları kazarak kurbanları arıyor. Ordu birlikleri, mahsur kalan felaketzedeleri helikopterle kurtarabildi.