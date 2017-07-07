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  3. 07 Temmuz 2017 13:29

Japonya'daki doğa felaketinde korkunç görüntüler

Japonya'da aşırı yağışların yol açtığı felakette bilanço ağırlaşıyor. En az yedi can kaybının olduğu kesinleşti, 22 kişiden haber alınamıyor.

Japonya'daki doğa felaketinde korkunç görüntüler

Japonya'da saatler içinde düşen rekor miktarda yağış, ülkenin güneybatısındaki Kyushu adasını yerle bir etti.

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Japonya'daki doğa felaketinde korkunç görüntüler

En az yedi insanın can verdiği, 22 kişiden ise haber alınamayan sel, heyelan ve su baskınlarında, bazı köylere ancak bugün ulaşılabildi.

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Japonya'daki doğa felaketinde korkunç görüntüler

Binlerce kurtarma görevlisi, çamurla kaplanan yerleşim yerlerinde enkazları kazarak kurbanları arıyor. Ordu birlikleri, mahsur kalan felaketzedeleri helikopterle kurtarabildi.

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Japonya'daki doğa felaketinde korkunç görüntüler

Neredeyse bir dağın çökmesine yol açan heyelanda ise bazı evler toprak altında kaldı.

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