Film sahnesi değil gerçek: Patenle kayarak iş yerini kurşunladı
Mersin'de siyah giyinen ve yüzünü kapatan patenli şahıs, iş yerine silahla ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Mersin’in Yenişehir ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Tamamen siyah giyinen ve yüzünü kapatan bir kişi, patenleriyle kayarak bir iş yerine silahla defalarca ateş etti.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelinin bodrum katta bulunan dikim atölyesi önünde bir süre oyalandıktan sonra patenleriyle kayarak silahını ateşlediği görülüyor. Kurşunların duvara isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
