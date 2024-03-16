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Filmlere konu olan seri katil: Karındeşen Jack'in dosyası yıllar sonra açıklandı

İngiltere'de 1888'de işlediği cinayetlerden dolayı ''Karındeşen Jack'' olarak bilinen seri katilin polis dosyası, 136 yıl sonra kamuya açıklandı.

Kaynak: DHA
Filmlere konu olan seri katil: Karındeşen Jack'in dosyası yıllar sonra açıklandı - Resim: 1

İngiltere’de 1888’de 6 kadını öldüren seri katil Karındeşen Jack’in polis dosyası, dönemin dedektiflerinden Joseph Henry Helson’ın torunu tarafından kamuya açıklandı.

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Filmlere konu olan seri katil: Karındeşen Jack'in dosyası yıllar sonra açıklandı - Resim: 2

Dosyada, Karındeşen olduğundan şüphelenilen kişilerin fotoğrafları, kartpostal kopyaları, Jack’in dedektiflere yazdığı övgü mektubunun bir kopyası ve bir kurbanın cesedinin fotoğrafları yer alıyor. 

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Filmlere konu olan seri katil: Karındeşen Jack'in dosyası yıllar sonra açıklandı - Resim: 3

Helson ailesinde nesilden nesile aktarılan dosya, dedektif Helson’un torunu tarafından İngiltere merkezli müzayede evi Whitton & Laing’de 22 Mart’ta açık artırmaya sunulacak.

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Filmlere konu olan seri katil: Karındeşen Jack'in dosyası yıllar sonra açıklandı - Resim: 4

KARINDEŞEN JACK KİMDİR?

Karındeşen Jack, 1888 yılında Londra’daki Whitechapel kenti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde cinayet işleyen ve kimliği tespit edilememiş bir seri katil olarak bilinmektedir. 

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