Filmlere konu olan seri katil: Karındeşen Jack'in dosyası yıllar sonra açıklandı
İngiltere'de 1888'de işlediği cinayetlerden dolayı ''Karındeşen Jack'' olarak bilinen seri katilin polis dosyası, 136 yıl sonra kamuya açıklandı.
Kaynak: DHA
İngiltere’de 1888’de 6 kadını öldüren seri katil Karındeşen Jack’in polis dosyası, dönemin dedektiflerinden Joseph Henry Helson’ın torunu tarafından kamuya açıklandı.
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Dosyada, Karındeşen olduğundan şüphelenilen kişilerin fotoğrafları, kartpostal kopyaları, Jack’in dedektiflere yazdığı övgü mektubunun bir kopyası ve bir kurbanın cesedinin fotoğrafları yer alıyor.
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Helson ailesinde nesilden nesile aktarılan dosya, dedektif Helson’un torunu tarafından İngiltere merkezli müzayede evi Whitton & Laing’de 22 Mart’ta açık artırmaya sunulacak.
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KARINDEŞEN JACK KİMDİR?
Karındeşen Jack, 1888 yılında Londra’daki Whitechapel kenti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde cinayet işleyen ve kimliği tespit edilememiş bir seri katil olarak bilinmektedir.
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