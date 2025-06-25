Filmleri aratmayan operasyon: Polisle çatıştı, yaralı halde saatlerce direndi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, polis takibi sırasında ekiplere ateş açarak kaçmaya çalıştı. Bacağın vurulan ve iş yerine sığınan şüpheli, 6 saatin sonunda teslim oldu.
Kaynak: İHA
Film sahnelerini aratmayan olay, Adapazarı ilçesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan E.Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.
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Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurularak yaralanan şüpheli, sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi.
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İş yerinde yeniden polise ateş açan E.Ö., ardından silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu.
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Polis, içerideki sivilleri tahliye ederken bölgeyi güvenlik çemberine aldı, sokak trafiğe kapatıldı.
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