Filmleri aratmayan operasyon: Polisle çatıştı, yaralı halde saatlerce direndi

Film sahnelerini aratmayan olay, Adapazarı ilçesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibinde olan E.Ö. (53), polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.