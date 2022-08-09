Filonun en güçlüsü... 'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' görev yerine uğurlandı.
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi ''Abdülhamid Han'' ilk görevine çıktı.
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Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan görev yerine uğurlandı.
Törende konuşan Erdoğan, geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 Kuyusu olduğunu açıkladı. HABERE GİT
Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.
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Yörükler-1 Kuyusu, Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.
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FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ
Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.
Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.
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