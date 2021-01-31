Filyasyon ekipleri karlı yolları aşıp, aşı yapıyorlar

Konuyla ilgili olarak Ağrı Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ve mobil aşı ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen, kar yağışının yoğun olduğu köylere ulaşarak, erken filyasyonu yerinde yapıyorlar ve 75 yaş üstü evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız ile 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya devam ediyorlar" denildi.