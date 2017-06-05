Final maçında büyük olaylar
TFF 1. Lig Play-Off Final maçı Eskişehirspor-Göztepe karşılaşması başladığından kısa süre sonra sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden durdu.
Stadyuma meşale ve maytaplar sokuldu Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren iki takımın taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Takımlarını maçtan saatler öncesinden desteklemeye başlayan Eskişehirspor ve Göztepeli taraftarlar maçtan önce Antalya sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Bazı taraftarlar stadyum önünde meşaleler yakarken, bazıları da maytaplar patlattı. Zaman zaman iki takım taraftarları karşı karşıya da gelirken kavga durumları meydana geldi.
Maç esnasında ise, iki takımın taraftarları stadyum içerisine çok sayıda meşale ve maytap sokarken, bunları sahaya attılar. Eskişehirspor ve Göztepeli taraftarlar meşale ve maytapları stadyuma sandviç ekmekleri içerisinde sokmaya çalıştıkları gözlendi. Bazı taraftarlar meşale ve maytapları içeriye sokabilirken, bazıları da bu denemelerinde başarısız oldu.
Maç meşale ve maytaplardan dolayı durdu Maçın başlamasıyla beraber iki takımın taraftarlarının sahaya attığı meşale ve maytaplardan dolayı maç, mücadelenin hakemi Ali palabıyık tarafından 9 dakika durduruldu. Maçın durmasıyla beraber saha kenarına Çevik Kuvvet polisleri geldi. Meşale ve maytaplardan dolayı oluşan duman bulutunun dağılmasından sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Taraftarlar tarafından sahaya atılan meşale ve maytaplardan dolayı da çimlerin bir kısmının yandığı görüldü.