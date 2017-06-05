Final maçında büyük olaylar



Maç meşale ve maytaplardan dolayı durdu Maçın başlamasıyla beraber iki takımın taraftarlarının sahaya attığı meşale ve maytaplardan dolayı maç, mücadelenin hakemi Ali palabıyık tarafından 9 dakika durduruldu. Maçın durmasıyla beraber saha kenarına Çevik Kuvvet polisleri geldi. Meşale ve maytaplardan dolayı oluşan duman bulutunun dağılmasından sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Taraftarlar tarafından sahaya atılan meşale ve maytaplardan dolayı da çimlerin bir kısmının yandığı görüldü.



