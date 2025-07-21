Fındıkta büyük kriz: Yüzde 70'lik kayıp var

"Rekolte tahmini daha da düşebilir, Ordu'da 140 bin ton fındık yok oldu"

Soydan, ülke genelindeki fındık üretiminde rekoltenin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğünü tahmin ettiklerine değinerek, "Bu rekolte yukarıya doğru çıkmaz, değişiklik olursa aşağıya iner. Zirai don olayını yaşadık 400 rakım ve üzerinde fındık yok denecek kadar az. Bunun etkisi var, 2024 yılında Ordu'da 202 bin ton rekolte açıklanmıştı, bu yıl ise yaklaşık 140 bin ton fındık gerçekten yok oldu. Bu ciddi bir rakam, bunun en büyük sebebi nisan ayında yaşanan zirai don olayı. Bu da Ordu ekonomisi için çok büyük bir kayıp, gelecek yılları da olumsuz etkileyecek. Ülkemiz geneline bakıldığında ise neredeyse yüzde 50 rekolte kaybı ile karşı karşıyayız. Bu yıl gerçekten fındığın aslında önemli bir kısmı yok" ifadelerine yer verdi.