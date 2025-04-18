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Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu

Batman'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B., jandarma ekipleri tarafındna yakalandı. M.Ş.B.'nin çobanlık yaparak saklandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu - Resim: 1

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı. 

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Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu - Resim: 2

Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı. 

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Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu - Resim: 3

Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Firari suç makinesi şehirde aranırken dağda bulundu - Resim: 4

M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (DHA)

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