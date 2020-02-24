Firavun faresinin ısırdığı kadının hayatını kabusa döndü
Firavun faresi tarafından ısırılan Güney Afrikalı kadının hayatı kabusa döndü. 66 kez ameliyat olan kadın, uzuvlarını kaybetti.
Shaninlea 'Shan' Visser, Ocak 2017'de bir firavun faresi tarafından ısırıldı. Ancak bu küçük ısırığın hayatını kabusa çevireceğinden habersizdi.
Güney Afrikalı talihsiz kadın, eski patronunun evindeyken baş parmağıyla işaret parmağı arasında kalan bölgeden firavun faresi tarafından ısırıldı.
İlk önce bu küçük ısırığı önemsemeyen kadın, olaydan iki gün sonra yere yığıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.