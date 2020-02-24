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  3. 24 Şubat 2020 11:18

Firavun faresinin ısırdığı kadının hayatını kabusa döndü

Firavun faresi tarafından ısırılan Güney Afrikalı kadının hayatı kabusa döndü. 66 kez ameliyat olan kadın, uzuvlarını kaybetti.

Firavun faresinin ısırdığı kadının hayatını kabusa döndü

Shaninlea 'Shan' Visser, Ocak 2017'de bir firavun faresi tarafından ısırıldı. Ancak bu küçük ısırığın hayatını kabusa çevireceğinden habersizdi.

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Firavun faresinin ısırdığı kadının hayatını kabusa döndü

Güney Afrikalı talihsiz kadın, eski patronunun evindeyken baş parmağıyla işaret parmağı arasında kalan bölgeden firavun faresi tarafından ısırıldı.

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Firavun faresinin ısırdığı kadının hayatını kabusa döndü

İlk önce bu küçük ısırığı önemsemeyen kadın, olaydan iki gün sonra yere yığıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

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Firavun faresinin ısırdığı kadının hayatını kabusa döndü

Isırık nedeniyle kan zehirlenmesi yaşayan kadının hayati organları iflas etmeye başladı ve onu septik şoka soktu.

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