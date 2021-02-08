Fırında çalışanlar dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskiniz daha yüksek

'TEST AKCİĞERLERDE MİKROBİK OLMAYAN İLTİHAPLAŞMAYI GÖSTERDİ'

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Balcı, yaptığı çalışmayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Büyük bir çalışma yapmadıklarını, 100 kadar fırın işçisi ve 100 de sağlıklı gönüllü arasında çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Balcı, "Rastgele seçtiğimiz, köy fırını, pide fırını, simit fırını olsun kendim de Afyonlu olduğum için tanığım bildiğim kişilerden, çalışanlardan seçtiğim ekip üzerinde solunum fonksiyon testi ve fraksiyone exshale nitrik oksit cihazı ölçümü yaptım. Solunum testi zaten akciğer kapasitesi ve akciğer fonksiyonlarını ölçmeye yarayan test, onun yanında da nitrik oksit testi yaptığımız bir cihaz vardı. Bu cihazla da ölçüm yaptık. Bu ölçümdeki amacımız da akciğerlerde mikrobik olmayan iltihaplanmayı gösteren bir testti. Halkımızın anlayabileceği bir dilde konuşacak olursak ki bu testleri yapmadan önce en az 5 dakika dinlendirilmesini yaklaşık 1 saat öncesinde de sigara içmemiş olmalarına ve 1 hafta öncesinde de akciğer enfeksiyonu geçirmemiş olduklarını doğruladık. Bu şekilde de hastalara test uyguladık" dedi.



