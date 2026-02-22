Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı

Denetimler sırasında bir fırında karşılaşılan manzara ekipleri bile şaşırttı. Yapılan incelemelerde; imalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, makinelerin üzerinde eski hamur kalıntılarının biriktiği ve üretim alanında böceklerin bulunduğu tespit edildi. Skandal görüntülerin ardından işletmenin ruhsatının da bulunmadığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan bu fırına 6 bin 400 lira idari para cezası uyguladı. İşletmeye eksiklerini gidermesi, hijyen şartlarını sağlaması ve ruhsat işlemlerini tamamlaması için 10 günlük yasal süre tanındı. Belediye yetkilileri, bu süre sonunda eksikliklerin devam etmesi halinde fırının mühürlenerek faaliyetine son verileceğini vurguladı.