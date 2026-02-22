Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı
Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan mesaisinde! İlçe genelindeki fırınlara düzenlenen baskınlarda bir işletmedeki görüntüler pes dedirtti. İmalathanede böceklerin cirit attığı ve ruhsatsız faaliyet gösterildiği tespit edilen fırına binlerce TL ceza kesildi.
Mersin Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan pide ve ekmek üretimi mercek altına alındı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı ilçe genelinde eş zamanlı denetimler başlattı.
Denetimler sırasında bir fırında karşılaşılan manzara ekipleri bile şaşırttı. Yapılan incelemelerde; imalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, makinelerin üzerinde eski hamur kalıntılarının biriktiği ve üretim alanında böceklerin bulunduğu tespit edildi. Skandal görüntülerin ardından işletmenin ruhsatının da bulunmadığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan bu fırına 6 bin 400 lira idari para cezası uyguladı. İşletmeye eksiklerini gidermesi, hijyen şartlarını sağlaması ve ruhsat işlemlerini tamamlaması için 10 günlük yasal süre tanındı. Belediye yetkilileri, bu süre sonunda eksikliklerin devam etmesi halinde fırının mühürlenerek faaliyetine son verileceğini vurguladı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayı boyunca denetimlerin hız kesmeyeceğini belirtti. Sivaslıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim sorumluluğumuzdur. Pide fırınlarından tatlı imalathanelerine, kasaplardan marketlere kadar her noktayı periyodik olarak kontrol ediyoruz. Halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz."