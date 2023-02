Fırsatçı ev sahipleri sınır tanımıyor! Kiralara ''deprem'' zammı

''Hem Valilik makamımız hem kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Konya Emlakçılar Odası, Ticaret Odamız, elimizden ne geliyorsa el birliği içerisinde tüm STK'larla her türlü gereken yardımı yapmaya devam ediyoruz. Tabii vatandaşlarımız moral olarak çökük. Biz bir nebze de olsa morallerinin düzeltilmesi, sıcak ortamda ikamet edebilmelerini sağlamak için gerekeni yapıyoruz. Bu arada ev sahiplerinden destek verenler var. Konya Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası üyelerimizden destek olanlar var. İnanın komisyon bile talep etmiyoruz. Kendi araçlarımızla, vatandaşlarımızı yerleştirebilmek için her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Arada art niyetliler de vardır. Bunlar mutlaka her kesimde olduğu gibi bizim camiamızda da bulunuyor. Vatandaşın kendisinin kiraya vermeye kalktığı yerlerde fiyat aralığı oldukça yüksek istenilen yerler var. Biz Konya Emlakçılar Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte fiyat arttıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Yapmama kararı aldık. Bunun yanı sıra kira bedeli bile almayan veya kira bedelinin yarısını talep eden ev sahiplerimizde var.''