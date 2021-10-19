Fırsatçılar iş başında! Sadece 1 günde yüzde 90 zam geldi
Paketlenmiş ürünlerde tedarik problemini bahane eden üretici firmalar fiyatlara fahiş zam yaparken, stokçuluğa da başladı. Bazı ürünlere bir günde yüzde 90 zam yapıldı. Kahvede de stokçuluk arttı esnaf, kahve tedarikinde zorlanıyor.
Döviz ve enerji fiyatlarındaki artışa, ambalaj sektöründe yaşanan hammadde krizi de eklenince stokçular ve zam fırsatçıları yine devreye girdi. Özellikle paketlenmiş gıda ürünlerinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor.
Sabah Gazetesinden Metin Can'ın haberine göre marketlere az sayıda ürün verilirken, gelen ürünler de yüzde 90'a varan oranda zamlanmış durumda.
Ünlü bir dondurulmuş gıda firmasının 15 Ekim itibarıyla gönderdiği yeni fiyat listesini gören marketçiler ise adeta şok yaşadı. Gelen listede yüzde 90'a varan fiyat artışları yapıldığı dikkat çekerken, cumartesi günü de tedarik sıkıntısıyla raflara geç gelen gıdaların fiyatlarında artış yaşandı.
Birçok üretici firma ve aracılar ürün depoluyor. Satın almaları toplu olarak yapan aracı firmalar birçok ürün gruplarında stok yapıyor.