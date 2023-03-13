Fırsatçılar yine iş başında! Kira ve konut fiyatları bir anda uçtu

Foça'da yaşayan Müge Sönmez, "Kira ve konut fiyatlarının çok arttığını düşünüyorum. Geçen sene 3 bin lira olan kira fiyatları, şimdi 7 bin-8 bin civarı. Geçen sene 1 milyon 500 bin lira olan evler, 3-4 milyon olmuş durumda. Pandemiden dolayı sessiz sakin yerleri tercih edenler ile deprem felaketi nedeniyle konut ve kira fiyatlarının arttığını düşünüyorum" dedi. İzmir'in değişik ilçelerinde şubeleri bulunan yetkili gayrimenkul danışmanı Altan Küçükbayraktar ise, "Fırsatçılığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Foça, İzmir, Karabağlar'da olan konut ve kira artışları konusunda çok şikayetler geliyor. 3 milyon lira olan yerlere 7-8 milyon lira isteniyor. Yüzde 165-yüzde 170 civarında geçen seneye göre artışlar var. Pandemi sürecinde İzmir bölgesine talep arttı. 3 bin lira olan kiralar 12 bin liralara kadar yükseldi" diye konuştu.