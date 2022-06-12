Fırtına ağaçları yerinden söktü! ''Hiç böyle bir şey görmedik''

'İLK DEFA BÖYLE OLUYOR'

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ormanda büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Kopan kablolar nedeniyle iletişim kurmakta da zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, "Köydeki evimizden hiçbir yere çıkamadık. Şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki ağaçlar kırılmış. Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Evden dışarı çıkamadık. Felaket oldu. Orman yolları kapanmış, yukarıları da gezemedik" dedi.