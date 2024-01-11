Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü

Güney Marmara ve Marmara Denizi geçtiğimiz haftadan bu yana olumsuz hava şartlarının etkisi altında. Fırtına nedeniyle çoğu balıkçı teknesi denize açılamazken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balık tezgahları da bu durumdan nasibini aldı. Marmara hamsisinin kilo fiyatı 180 liraya kadar yükseldi ve çok sayıda balık tezgahı da boş kaldı.