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  4. Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü

Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu.

Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, gün içerisinde etkisini arttırdı.

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Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

İlçede sağanak ve fırtına etkili olurken, kısa süreli dolu yağdı. 

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Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Gümüşlük'te yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tente ve çatıları uçtu. 

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Fırtına Bodrum'u yıkıp geçti; ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Öte yandan, fırtına anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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