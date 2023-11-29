Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti.
Bursa Valiliği güneyli yönlerden kuvvetli fırtına yaşanacağını, bunun yarın 15.00'e kadar etkili olacağını belirterek, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarmıştı.
Akşam saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde çok sayıda ağaç devrildi.
Tophane semtinde uçan bir çatı belediye otobüsünün üzerine devrildi. Otobüsün arka camı patlarken, yaralanan 2 yolcu ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine Tophane semtinde ağaçlar devrildi.
Setbaşı, Yıldırım, yakın çevre yolu, Haşimişcan Caddesi, Çirişhane, Kent Meydanı'nda ve bir çok noktada fırtına sebebiyle ağaçlar köklerinden söküldü.