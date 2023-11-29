Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!

Bursa Valiliği güneyli yönlerden kuvvetli fırtına yaşanacağını, bunun yarın 15.00'e kadar etkili olacağını belirterek, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarmıştı.